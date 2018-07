O BE enviou um assessor de imprensa ao Palácio Ratton logo na segunda-feira de manhã para conferir a declaração de rendimentos de Ricardo Robles ao Tribunal Constitucional. O objectivo era analisar o que lá estava e perceber em que se tinham baseado as notícias que foram saindo na imprensa sobre os imóveis que estariam em nome do vereador bloquista na Câmara de Lisboa.

A primeira conclusão foi que "Ricardo Robles não tem casa no Saldanha", como assegurou à SÁBADO fonte do partido, explicando que o que está no Tribunal Constitucional desmente a manchete do SOL deste sábado.

A SÁBADO sabe, aliás, que o Bloco vai processar o semanário que escreveu que, além do prédio em co-propriedade com a irmã em Alfama e de uma casa no Conde Redondo, Robles era também dono de uma casa na Praia da Vitória.

Segundo o que consta na declaração apresentada no Tribunal Constitucional e que o BE conferiu, Robles é apenas arrendatário do apartamento no Saldanha (na Praia da Vitória).

"É uma casa que arrendou", sublinha fonte do BE, explicando que de facto Ricardo Robles é dono de um apartamento no Conde Redondo, que está neste momento no mercado para ser arrendado por 1300 euros, segundo noticiou o Observador.

O que o BE não consegue desmentir também é a informação avançada pelo Jornal Económico, que espoletou o caso na sexta-feira. Ricardo Robles é efectivamente proprietário - em conjunto com a irmã - de um edifício que comprou num leilão à Segurança Social por 347 mil euros, no qual investiu cerca de 650 mil euros e que esteve à venda numa imobiliária de luxo por 5,7 milhões de euros, mas que não encontrou comprador.

Segundo o Público, o edifício tem 11 apartamentos com áreas que não vão além dos 40 metros quadrados e era anunciado, quando esteve à venda, como uma óptima solução para um investidor interessado em fazer alojamento local. Isto, apesar de Robles ter chegado a dizer que o prédio tinha sido adquirido com o intuito de servir de morada à sua irmã, que mora no estrangeiro e que chegou a ponderar o regresso a Portugal.

Catarina Martins, que fez sempre a defesa de Ricardo Robles ao longo do fim-de-semana, acusou mesmo os jornais de escreverem notícias falsas.

"As notícias são falsas, é um absurdo" , disse aos jornalistas, negando a manchete do SOL e acusando o Jornal Económico de atribuir a Robles um lucro que não chegou a ser concretizado porque o imóvel de Alfama não teve comprador.

"Não houve nenhuma mais-valia, não houve nenhum lucro" , insistiu Catarina Martins, com um apelo aos jornalistas. "Gostava de perguntar aos jornalistas que respeitamos e por que lutamos, se se sentem bem por haver uma manchete dizer que ganhou milhões", perguntou.

No dia anterior, a Comissão Política do BE tinha emitido um comunicado no qual defendia que "a conduta do vereador Ricardo Robles em nada diminui a sua legitimidade na defesa das políticas públicas que tem proposto e continuará a propor".

No entanto, esta segunda-feira de manhã Robles anunciou a sua demissão através de um comunicado no site Esquerda.net.

"Informei ontem, domingo, a coordenadora da Comissão Política do Bloco de Esquerda da minha intenção de renunciar aos cargos de vereador na Câmara Municipal de Lisboa e de membro da comissão coordenadora concelhia de Lisboa do Bloco de Esquerda", escreveu, defendendo tratar-se de "uma opção privada, forçada por constrangimentos familiares" que, assumiu. lhe criaram "um problema político real" e "um enorme constrangimento" à sua intervenção como vereador.

Hoje à noite, a Comissão Política do BE voltará a reunir, desta vez para decidir a sucessão de Robles na Câmara de Lisboa.

Tal como a SÁBADO avançou, Rita Silva é a número dois da lista encabeçada por Ricardo Robles e está na primeira linha da sucessão.

Mas não é líquido que a activista radical contra a especulação imobiliária que dirige a associação Habita e é próxima da facção UDP do BE vá para a vereação de Fernando Medina.

À SÁBADO fonte oficial do BE diz apenas que o assunto da sucessão será "analisado" na Comissão Política, sem assumir que Rita Silva vá efectivamente para o lugar de vereadora, depois de ter acusado o executivo de Fernando Medina - com o qual o BE tem um acordo - de ser "o mais neo-liberal de sempre" e de não estar a fazer o suficiente para proteger Lisboa da especução imobiliária e da gentrificação.