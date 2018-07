Os contribuintes têm 60 dias para comunicar ao Fisco mudanças que valorizem imóvel e agravem o IMI.

Ricardo Robles, vereador do Bloco de Esquerda (BE) na Câmara Municipal de Lisboa, deixou passar o prazo legal para comunicar as obras realizadas no prédio que comprou em Alfama e que agora vale 5,7 milhões de euros. Os contribuintes têm 60 dias para comunicar ao Fisco mudanças que valorizem imóvel e agravem o IMI.



As obras foram concluídas em Março de 2017, indica o Correio da Manhã.