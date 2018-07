Fernando Medina garante que o que está acordado no BE para a Câmara de Lisboa é para manter e que a saída de Ricardo Robles não muda nada.

O presidente da Câmara de Lisboa revelou mesmo na sua página de Facebook que já entrou em contacto com a direcção bloquista para garantir que do lado do Bloco o empenho era o mesmo.

"O acordo político celebrado depois das eleições autárquicas entre o PS e o Bloco de Esquerda, alicerçado num importante conjunto de matérias programáticas e políticas para cidade (como o aumento da rede de creches, a melhoria das escolas e das refeições escolares, o reforço do apoio social, o acesso à habitação ou a promoção do transporte público) mantém-se inalterado. Entrei em contacto com a direção do Bloco que garantiu o empenho na prossecução do acordo", escreve o autarca que quer agora uma reunião entre os dois partidos para que fique claro que o que está acordado é para cumprir.







"Irei solicitar que nas próximas semanas o PS Lisboa reúna a sua Comissão Política e que se realize uma reunião com os órgãos do Bloco de Esquerda, no sentido de assegurar as condições para reforçar a prossecução do acordo estabelecido", adianta Medina, que deixa palavras de apoio ao vereador bloquista que apresentou a sua demissão esta segunda-feira.

"No momento em que é conhecida a decisão pessoal de renúncia de Ricardo Robles ao cargo de vereador da Câmara Municipal de Lisboa quero agradecer o seu trabalho e o seu empenho ao serviço da Cidade, qualidades que demonstrou como deputado municipal e como vereador, quer na oposição quer no exercício de funções de vereador com pelouro", afirma Fernando Medina.

Quem vai suceder a Robles? A resposta ainda está em aberto

O BE reúne a sua Comissão Política esta segunda-feira à noite para analisar a subsituição de Ricardo Robles. Rita Silva é a número dois da lista encabeçada por Robles, mas não é líquido que seja ela a suceder ao vereador demissionário.

Fontes do BE notam que Rita Silva pode não estar disponível para abandonar a direcção da Habita, uma associação que luta contra a especulação imobiliária e a gentrificação.

De resto, as posições radicais assumidas por Rita Silva na qualidade de presidente da Habita podem ser uma dor de cabeça para o BE na Câmara.

Rita Silva já se referiu ao executivo liderado por Medina como "o mais neo-liberal de sempre", criticando o apoio à Websumit e tem incentivado moradores a resistir a despejos ocupando casas.

A alternativa a Rita Silva pode ser Manuel Grilo, histórico do PSR, ligado à FENPROF, que actualmente é assessor do grupo parlamentar do BE para a área da Educação - um dos pelouros que Fernando Medina atribuiu ao BE no âmbito do acordo firmado com os bloquistas para assegurar a maioria no executivo camarário.