Direito de Preferência: BE diz que proposta do PCP é "menos avançada"

O deputado do PCP, António Filipe, veio ao Facebook reclamar para o seu partido a autoria da lei que Catarina Martins deixou no ar poder estar na origem das notícias sobre o caso Robles. Mas não fica sem resposta do BE.

Numa nota enviada à SÁBADO, fonte oficial do partido reconhece que a mudança legislativa feita às regras do direito de preferência na venda de imóveis com inquilinos partiu de uma proposta de alteração ao projecto de lei do Bloco de Esquerda apresentada pelo PCP. Mas frisa que o texto aprovado acabou por não ir tão longe na defesa dos arrendários como os bloquistas desejavam.

"A proposta original (do Bloco) definia em 90 dias o prazo em que o inquilino pode exercer o direito de preferência e exigia a constituição de propriedade horizontal por parte do vendedor no momento da venda, de modo a tornar possível o exercício daquele direito sobre cada fracção", lê-se na nota do BE.

Na versão aprovada, com base no contributo do PCP e do PS, "o prazo dado aos inquilinos para o exercício do direito de preferência ficou limitado a 30 dias após o aviso" e "a constituição de propriedade horizontal passa a depender de pedido do inquilino".



"Apesar de menos avançada do que a proposta original do Bloco, a nova lei é um progresso importante, assegurado na Assembleia da República com os votos dos três partidos, Bloco, PS e PCP", frisa fonte oficial do Bloco de Esquerda, que recorda que a entrada em vigor da lei "está agora pendente da promulgação pelo Presidente da República".

Recorde-se que Belém fez saber este fim-de-semana que a Presidência não tinha ainda recebido o referido diploma, que ainda não teria saído dos serviços da Assembleia da República, depois de Catarina Martins ter dado a entender no Twitter que as notícias sobre o caso Robles teriam origem no incómodo causado por estas alterações legislativas promovidas pelo BE.