Catarina Martins dizia no fim-de-semana noTwitter que "o Bloco não se deixa intimidar", lançando a ideia de que haveria " capas de jornal falsas" sobre RicardoRobles por causa de " projectos de lei à espera de promulgação por Belém para reforçar o direito de preferência". Primeiro foi Belém a desmentir que já tivessem chegado quaisquer diplomas para Marcelo Rebelo de Sousa promulgar. Agora é António Filipe do PCP que corrige a coordenadora do BE.

"Só para que conste: o texto final do diploma (que ainda não seguiu para Belém, mas seguirá em breve) sobre direito de preferência dos inquilinos na compra da habitação em que vivem (que abrange o conhecido caso da Fidelidade) resultou de uma proposta na especialidade apresentada pelo PCP", escreveu António Filipe na sua página no Facebook.

Na imagem que ilustra o post, o deputado comunista partilha o texto da proposta de alteração ao projecto de lei do BE, com a autoria da deputada Paula Santos do PCP.

A luta pela mudança nas regras do direito de preferência foi, contudo, sempre assumida pelo BE, que chegou a explicar no site Esquerda.net que o processo relacionado com os despejos das torres da Fidelidade em Loures ajudou a pôr pressão no PS para acelerar a discussão do diploma no Parlamento.

"Conseguimos finalmente que o direito de preferência seja efectivamente reconhecido e garantido, impedindo vendas especulativas e assegurando que os direitos dos moradores são respeitados", congratulava-se a deputada Maria Manuel Rola em declarações ao Esquerda.net a 19 de Julho.

De resto, esta alteração fazia parte do pacote de mudanças legislativas sobre habitação apresentado em conferência de imprensa pelo deputado do BE Pedro Soares no início de Julho.

O que muda com esta lei?

A mudança legislativa que foi aprovada à esquerda faz com que os inquilinos possam exercer o direito de preferência mesmo que os edifícios que os senhorios desejem vender não estejam em propriedade horizontal.

A alteração permite evitar casos como os das torres de Loures da seguradora Fidelidade, que vendeu as casas onde moram mais de uma centena de famílias sem que lhes fosse dada a possibilidade de comprar a fracção em que habitam.

Segundo a lei que ainda está em vigor, quando os imóveis não estão em propriedade horizontal, os inquilinos têm de comprar todas as fracções se quiserem exercer o direito de preferência.

Foi o que aconteceu a cerca de uma centena de pessoas na Rua Catarina Eufémia, na Costa de Caparica, que viram as suas casas serem vendidas ao fundo de investimento, Acacia Point Capital Advisors por 1,15 milhões de euros - o valor que teriam de reunir para comprar todas as fracções do bairro caso quisessem exercer o direito de preferência como inquilinos.

A mudança legislativa agora aprovada pela esquerda - e que ainda não seguiu para promulgação em Belém - também aumenta de 10 para 30 dias úteis o prazo para que os inquilinos possam exercer este direito de preferência.