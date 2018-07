Marcelo já considerou que tanto Francisco Sá Carneiro como Mário Soares merecem honras de Panteão Nacional, como "pais da democracia portuguesa".

O presidente do PSD disse, esta quinta-feira, que "veria com bons olhos e muita satisfação" que Sá Carneiro pudesse ter honras de Panteão Nacional, mas defendeu que tal só deve acontecer se existir "um consenso alargado" com os outros partidos.



À margem de uma reunião com o candidato à liderança do PSD/Açores Pedro Nascimento Cabral, na sede do partido, em Lisboa, Rui Rio foi questionado sobre a proposta feita na terça-feira pela concelhia de Lisboa do PSD para que sejam concedidas honras de Panteão Nacional ao fundador do partido e antigo primeiro-ministro, que morreu em 4 de Dezembro de 1980, quando o avião em que viajava para uma acção de campanha nas eleições presidenciais caiu em Camarate.



"Sou absolutamente insuspeito sobre esta matéria porque tenho explicado muitas vezes que só estou no PPD por causa do doutor Sá Carneiro", salientou, acrescentando que o antigo líder do partido continua a ser a sua "referência na política".



No entanto, Rio defendeu que a concessão de honras de Panteão Nacional "tem de ter, como teve para o doutor Mário Soares, um consenso alargado".



"Veria com bons olhos e muita satisfação se pudéssemos conseguir um consenso alargado com os outros partidos, não é algo que um partido deva impor aos outros, impor à sociedade", defendeu.



Na quarta-feira, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou que tanto Francisco Sá Carneiro como Mário Soares merecem honras de Panteão Nacional, como "pais da democracia portuguesa", e que cabe ao parlamento definir regras estáveis quanto a esta matéria.



"Parecia-me justíssimo e parece-me justíssimo, num caso como noutro caso. São pais da democracia portuguesa. Isso parece incontestável. Parece-me que o parlamento tem de definir regras que não tenha de mudar todos os anos", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, prometendo aceitar "o que for votado pela Assembleia da República".



Também o líder parlamentar do PSD, Fernando Negrão, considerou na quarta-feira que Francisco Sá Carneiro "merece todas as honras que o país tenha para dar" e manifestou a expectativa de que "os outros partidos políticos" se queiram associar a essa "justa e merecida homenagem".