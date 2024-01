Daniel Bessa: “Se o PS ganhar as eleições pode agradecer ao Ministério Público”

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

O ex-ministro da Economia de António Guterres apoia Montenegro porque não quer mais o PS no Governo. Pensa que António Costa se "pôs a jeito", mas não poupa a Justiça. Vê o Chega um dia a "sentar-se à mesa com os adultos”. E quer Pinto da Costa fora do seu clube.

Daniel Bessa afastou-se da vida executiva e das aulas na Porto Business School, mas mantém-se ativo – e atento. O portuense de 75 anos continua ligado ao mundo das empresas, com papéis não executivos na Cerealis, na Bial, na Sonae, na Fundação Belmiro de Azevedo e na Sociedade Portuguesa de Inovação. “Não me falta entretenimento”, brinca. Compra todos os jornais diários em papel, tirando os desportivos. “Leio todos”, diz. O ex-ministro do PS apoiou Rui Rio no PSD e é agora um dos signatários do manifesto de apoio a Luís Montenegro, sobretudo por não querer mais anos de PS no governo. O apoio não o impede de ser muito crítico da atuação do Ministério Público na Operação Influencer. Bessa fala sem rodeios da justiça, das suas experiências com António Guterres e Rui Moreira (na câmara do Porto) e da incapacidade das pessoas – como Pinto da Costa, presidente do seu clube – saírem de cena quando devem.



Contaram-me que a dar uma aula falou da lição que António Guterres lhe deu sobre tempo e dinheiro na política, o quando e o quanto. Pode contá-la?



Sempre tive curiosidade e fascínio pela política. Acho a política uma arte superior. Mas nunca fui um político profissional, um tipo que saiba da coisa. Era um curioso, fascinado, que em determinado momento achou que se devia pôr à prova. O António Guterres nomeou-me uma espécie de porta-voz.



Isto antes de ir para o Governo.



Claro, em 1992. O governo começou em 1995, essa cena do porta-voz durou três anos. Digo que nunca fui porta-voz do PS porque o PS nunca aceitou isso. Agora dele [Guterres] não havia nada a fazer: assumiu que tinha um porta-voz para a economia e as finanças. Fez de um tipo que está a iniciar-se na política ativa um porta-voz. O António Guterres foi o meu mentor. Uma das coisas para que me chamou a atenção é que nas políticas não há meios-termos.



Ou é ou não é.



Exato. Ou é preto ou é branco. Para um tipo que vem da universidade, habituado nas salas de aulas a expor os prós e os contras… na política não há nuances. Uma das coisas que me disse foi essa de que em política quando se diz “quando” não se diz “quanto” e quando se diz “quanto” não se diz “quando” – [o contrário] é fatal, porque permite escrutínio.



Isso foi quando era ministro?



Não. A experiência de ministro durou cinco meses e já não havia tempo para essas aprendizagens. Enquanto fui ministro aprendi no ofício. Nunca aprendi tanto em tão pouco tempo. Foi 24h sobre 24h.



Foi muito curto. Porquê?



Uma das entrevistas que me marcou foi à Anabela Mota Ribeiro [Jornal de Negócios, 2013]. Disse-lhe que a história pode contar-se de muitas maneiras. A mais simpática para mim é que tudo tem um preço na vida e este eu não paguei. Um tipo para estar ali tem de pagar alguma coisa.



Os compromissos eram morais?



Eram pedidas coisas. Um ministro é suposto ser uma espécie de agente da vontade do partido. Às vezes não chegamos a saber se é só do partido. Vou dar um exemplo. Portugal tinha um homem na Fórmula 1, o Pedro Lamy, que tinha sido apoiado pelos governos do Cavaco. Um dia telefonou-me alguém, não vou dizer quem porque está vivo, dizendo-me que a Dra. Maria Barroso mandava dizer que já não era para apoiar o Pedro Lamy, mas o Pedro Couceiro. Eu sei lá se foi a Dra. Maria Barroso, se foi o PS. Poderia ter perguntado ao António Guterres ou ao Mário Soares, mas tinha a noção que havia muita gente que valia mais do que eu. Uma coisa é hierarquia formal, outra é a hierarquia real. Isto para dizer que a história pode contar-se assim: “Ah, tens de apoiar o Pedro Couceiro.” Não apoiei. “Mas tens de fazer isto e aquilo.” O lado menos benigno é dizer que atingi ali um limite de competência.



Tem passagens curtas pela política: 5 meses no governo, 100 dias na Assembleia Municipal da Câmara do Porto…



Não, fui presidente da Assembleia Municipal de Vila Nova de Cerveira para aí durante sete anos. O António Guterres achou que eu lhe podia servir para alguma coisa até ao dia em que me começou a ver a atuar como ministro. Aí chegou à conclusão de que eu já não servia para nada. Aqui [no Porto] o Rui Moreira fez o mesmo: enquanto não foi eleito achou que talvez o pudesse ajudar. E fez de mim cabeça de lista à Assembleia Municipal (AM) e eu quando estou, estou. A última coisa que eu queria ser era ser presidente da AM do Porto. Mas o Rui Moreira criou ali um amor de circunstância, de fachada.



Está contente com ele, como munícipe do Porto?



Ah, quando chega a este ponto não se tem opinião. O azedume é tal que o melhor é não emitir opinião.



Por que se demitiu?



Um dia disse numa entrevista antiga que na Assembleia Municipal do Porto havia CDS a mais. Ser presidente da AM do Porto, para ser bem exercido, começa a aproximar-se de um emprego full time, não tinha vida para aquilo. Eu tinha um vice-presidente da mesa [Miguel Pereira Leite, da esfera do CDS] que gostava de ir. E dizia-lhe “se não se importa, trata-me disto”. Ia pouco às reuniões, ia o meu vice e assim se fazia. Um dia numa reunião, o presidente do grupo [de deputados que apoiava Rui Moreira], provavelmente combinado, faltou. O vice da mesa estava lá, mas fez saber que representava o grupo e não a mesa. E eu às 20h ali na COTEC [instituição ligada à inovação empresarial] a trabalhar recebo telefonemas a dizer que ia uma indignação brutal na câmara do Porto, de todos os grupos políticos, porque a mesa não estava representada na reunião, estando lá o vice-presidente.



Dizendo-lhe que devia lá estar.



A única coisa que fiz foi pegar num papel e escrever numa linha que me demitia por razões pessoais. Um dos meus ídolos na área da gestão é o Jorge Araújo. Foi treinador de basquete, campeão no Porto. Tem hoje 80 anos, passou do desporto para o treino de equipas de gestão. Uma das últimas coisas que lhe li tem que ver com a mudança de hábitos. Um tipo precisa de sentir uma recompensa, senão não muda. Ser presidente da AM do Porto, para o meu vice-presidente, compensava muito: sucedeu-me, foi presidente não sei quantos anos. Eu só estava ali porque o Rui Moreira achou que era preciso.



Falou no Porto. O que se passa no FC Porto é uma história de governo de uma instituição. Não sei é sócio…



…não sou, eu sei onde vai chegar…



…como olha para uma instituição onde quem contesta o líder precisa da polícia à porta de casa?



Fui convidado na última ou penúltima eleição [do FC Porto] pelo Porto Canal para comentar. Uma das coisas que se sabia, uma vergonha, é que o voto não era secreto. Foi a última vez que fui convidado para comentar o Futebol Clube do Porto. É uma história triste. O Pinto da Costa… comprou certamente árbitros. Não sei se foi pessoalmente, mas tanto vale. Reinaldo Teles, que já morreu, e outras pessoas que o acompanhavam vinham de um mundo onde não era difícil meter a fruta, como eles diziam, nos quartos dos hotéis.



A expressão ouvida nas escutas.