Há vários militantes com o mesmo número de telemóvel, "verificando-se que em vários casos não serão da mesma família". E moradas com cinco ou mais militantes.

Rui Rio começou há dois meses a contactar as distritais para limpar os cadernos do PSD. Na análise que fez, encontrou situações estranhas e está agora a pedir às estruturas locais que contactem os militantes para corrigirem os dados nas fichas de inscrição.

Num e-mail enviado pelo secretário-geral adjunto do PSD, Bruno Coimbra, à distrital de Lisboa, a que a SÁBADO teve acesso, são apontadas algumas irregularidades nas fichas de militantes do partido.

"Anexo listagens de militantes do distrito com o mesmo número de telemóvel, verificando-se que em vários casos não serão da mesma família", lê-se no e-mail, que pede também esclarecimentos sobre militantes que partilham o mesmo número de telefone embora, aparentemente, não sejam familiares.

"Anexo listagens de moradas do distrito que têm cinco ou mais militantes aí residentes", escreve o secretário-geral adjunto social-democrata, que pede ajuda à distrital para contactar os militantes e convidá-los a preencher os seus dados correctamente nas fichas de inscrição.

De resto, a direcção encontrou vários militantes que "não têm qualquer contacto registado no partido (e-mail ou telefone/telemóvel)".

"Esta situação é muito grave, uma vez que o partido se vê dificultado em estabelecer contacto com esses militantes", sublinha-se no e-mail.

Práticas de cacicagem?

À SÁBADO, o secretário-geral do PSD, José Silvano, explica que é essencial ter os dados actualizados dos militantes, para poder contactá-los. "Para nós, a comunicação é muito importante", defende.

No entanto, as falhas encontradas podem indiciar práticas de cacicagem através da inscrição em massa de militantes. E a acção da direcção pode ter como efeito a limpeza de alguns destes supostos falsos militantes que poderiam servir apenas para montar sindicatos de votos.

No e-mail enviado às distritais, a sede nacional dá instruções claras: "A actualização pode ser feita com o preenchimento do boletim de inscrição, em concreto assinalando o nº. de militante, nome, contactos e com a assinatura do militante. Os demais campos não precisam de ser preenchidos", explica Bruno Coimbra na comunicação que enviou.

O fantasma da refiliação dos anos 90

Críticos da liderança ouvidos pela SÁBADO levantam, porém, dúvidas sobre o processo. "As pessoas não são obrigadas sequer a ter e-mail quanto mais a dá-lo ao partido", comenta um crítico, que diz que esta situação lhe "faz lembrar 1997", quando Rui Rio era secretário-geral do PSD e iniciou um processo de refiliação de militantes, que gerou enorme mal-estar no aparelho.

Na altura, Rio provocou tantos anti-corpos com esta acção, que isso acabou por levar o então líder, Marcelo Rebelo de Sousa, a perceber que era melhor deixar cair o seu secretário-geral. Pouco depois, Rui Rio acabaria por se demitir.