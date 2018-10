Desde que Rui Rio assumiu a liderança do partido, há deputados que desapareceram do mapa. E não estão contentes com isso

Há deputados que garantem estar à procura de um mestrado para preencher as horas vagas. Um que já comentou com os colegas que está a ponderar meter baixa, porque não aguenta estar sem nada para fazer. E há até quem ironize com a ideia de que o melhor será começar a passar mais tempo no ginásio. A culpa, dizem, é da direcção do partido, que não está a aproveitar todos os 89 eleitos na Assembleia da República.

"Desde que Rui Rio chegou à liderança, há deputados que desapareceram. Quando se vê as intervenções, percebe-se que são sempre os mesmos a falar", queixa-se um parlamentar, que dá um exemplo prático deste "apagamento" dos sociais-democratas que eram mais próximos de Pedro Passos Coelho: a forma como a bancada tem lidado com o caso de Pedrógão desde que Rio é líder do PSD.



O caso de Pedrógão

"No debate sobre os incêndios, as intervenções foram feitas por um deputado da Guarda, quando os eleitos por Leiria conhecem a questão de Pedrógão como ninguém", aponta a mesma fonte, que nota que Teresa Morais – a primeira a fazer eco público destes desabafos dos deputados – tem sido uma das "vítimas" desta abordagem de uma direcção que parece prescindir dos passistas.

"A Teresa Morais conhece como ninguém o dossiê de Pedrógão. Está desde o primeiro dia no terreno, conhece os protagonistas e documenta-se sobre o que lhe contam. Se forem ver as perguntas que enviou ao Governo percebem que há meses que ela chama a atenção para as irregularidades na reconstrução das casas. E, no entanto, esta direcção tratou-a quase como se fosse uma maluquinha", critica um deputado do PSD.



