PJ detém suspeito de matar mulher encontrada carbonizada em carro em Quarteira

A Polícia Judiciária deteve um homem suspeito de ter matado uma mulher cujo cadáver foi encontrado parcialmente carbonizado dentro de um carro, neste Verão, em Quarteira, foi anunciado esta terça-feira.



Em comunicado, a PJ adianta ter sido possível apurar, durante a investigação, que a mulher, de 29 anos, foi "agredida, amarrada, amordaçada e morta, tendo sido o cadáver parcialmente carbonizado pela acção de incêndio provocado pelo suspeito".



O caso remonta a 27 de agosto, data em que foi localizado o cadáver da vítima, parcialmente carbonizado, no interior de um automóvel estacionado num local ermo próximo da cidade de Quarteira, no concelho de Loulé (distrito de Faro).



O suspeito do homicídio, um desempregado de 21 anos, detido na segunda-feira, tem antecedentes criminais por crimes violentos, acrescenta a PJ.



O homem vai agora ser presente a interrogatório judicial para a aplicação de medidas de coação.