O PSD tem 104 propostas para o Orçamento do Estado. Mas algumas são iguais às do PS.

O PSD apresentou hoje 104 propostas de alteração ao Orçamento do Estado para 2019. Pelo menos duas são iguais a propostas que o PS já anunciou que irá apresentar: a aplicação de uma taxa reduzida de IVA para as touradas e a concretização das obras da ala pediátrica do Hospital de São João o mais rapidamente possível.

No caso do IVA da Cultura há, contudo, uma diferença. O PS só quer alargar a taxa de 6% às corridas de touros, enquanto o PSD quer que sejam abrangidos todos os espectáculos, nomeadamente os que se realizam em recintos ao ar livre e que, na proposta do Governo, continuam a pagar 13% de IVA.

Há outras propostas nas quais o PSD se aproxima, porém, das medidas defendidas pela esquerda. Por exemplo quando propõe eliminar a taxa municipal de Protecção Civil ou quando defende que o Governo tem de cumprir a promessa feita e repor todo o tempo de serviço congelado aos professores.

PSD quer descongelar todo o tempo de serviço dos professores

Leitão Amaro defende que neste dossier "as negociações devem ser retomadas" e que, respeitando as restrições orçamentais existentes, Governo e docentes devem acertar "quais as condições de modo e de tempo para que esse tempo seja contado".

Na Educação, além do reforço das residências de estudantes, canalizando para isso a verba resultante da manutenção do valor da propina (que o Governo quer baixar), os sociais-democratas querem alterar o regime de distribuição pelo Estado de manuais escolares gratuitos.

O PSD defende a introdução de uma condição de recurso para a entrega de manuais escolares gratuitos. Ou seja, para os sociais-democratas só os mais carenciados devem beneficiar desta medida.

Apesar disso, o PSD defende o alargamento desta distribuição a todos os alunos na escolaridade obrigatória quer no público quer no privado.

Na Saúde, além de garantir que o Governo executa "finalmente a construção do novo Centro Pediátrico do Centro Hospitalar de São João", os sociais-democratas querem que haja uma calendarização para que os profissionais do sector deixem de ser subcontratados por empresas e passem a ser contratados directamente pelo SNS.

Na Justiça, o partido de Rui Rio quer "não só anular o corte ao financiamento da Polícia Judiciária", previsto na proposta do Governo, mas assegurar um reforço de dotação orçamental de cinco milhões de euros para a investigação criminal.

Para as empresas, o PSD defende a redução do IRC para 19% em 2019 e 17% em 2020.

Além disso, o PSD quer que o Governo cumpra a promessa de reduzir o ISP, repondo-o para valores de 2016.

Reduzir a dívida e limitar as cativações

Os sociais-democratas querem também "obrigar o Governo a aplicar na redução extraordinária do Stock da dívida pública" a poupança em juros da dívida, os dividendos do Banco de Portugal e eventuais dividendos pagos pela CGD.

O PSD também propõe um tecto para as cativações de 75% face ao ano anterior.

PSD diz que as suas propostas não agravam o défice

António Leitão Amaro defendeu que não cabe à oposição apresentar um Orçamento alternativo, pelo que estas medidas devem ser vistas mais como uma forma de reparar o que os sociais-democratas entendem ser "injustiças e erros flagrantes".

Leitão Amaro assegurou que, caso todas as propostas fossem aplicadas, "não haveria agravamento do défice". A compensação das medidas de aumento de despesa ou diminuição de despesa seria feita, segundo o social-democrata, por medidas como a diminuição da despesa com manuais escolares gratuitos, pela redução da despesa com gabinetes do Governo ou pelo fim da subcontratação de profissionais na área da saúde.

De resto, Leitão Amaro acredita que este Orçamento "tem uma carga fiscal máxima, para oferecer aos portugueses serviços mínimos" e que o que faz é uma "redistribuição eleitoralista", que está "cheia de exemplos de falta de seriedade política".

As 104 propostas de alteração estão divididas em oito áreas: carga fiscal, consolidação e serviços públicos; injustiças orçamentais; empresas e competitividade da economia portuguesa; poupança e investimento; funções sociais, família e energia; habitação; interior e regiões autónomas.