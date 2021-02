O restaurante ‘Lapo’ na baixa de Lisboa, que recusou fechar no dia 15 de janeiro, em pleno Estado de Emergência, transmitiu esta quinta-feira um direto na rede social Facebook, em que um grupo de pessoas aparece sem distanciamento físico ou máscara.





Nas imagens pode ver-se dezenas de pessoas que convivem com copos de vinho na mão em ambiente festivo, violando as restrições para o combate à disseminação da Covid-19.





A carregar o vídeo ... Restaurante Lapo. Vídeo Facebook







"Meus amigos, resistir é preciso. Abram os vossos negócios. A liberdade não se pede, exerce-se", diz o proprietário enquanto se ouve Grândola Vila Morena, de Zeca Afonso, no interior do restaurante. As pessoas no interior vão acenando, sem máscara ou distanciamento físico. Vê-se pelo menos uma criança no meio do grupo.



A PSP multou treze pessoas presentes na festa, na noite desta quinta-feira, por incumprimento do dever geral de recolhimento obrigatório.