Hospitais apenas estão vacinados pela metade

Mais de um mês e meio depois de António Sarmento, diretor do serviço de infeciologia do Hospital São João, do Porto, ter sido o primeiro vacinado contra a Covid-19 em Portugal, ainda há cerca de 2.000 profissionais do Centro Hospitalar Universitário de São João que não tomaram sequer uma dose. Correspondem a 31% dos profissionais. A maioria (4.100 pessoas, 64%) já tem as duas doses. 300 profissionais aguardam a segunda, segundo dados fornecidos à SÁBADO no dia 5 de fevereiro.



Muito mais atrasada está a situação noutro grande hospital do Porto, o Santo António. Segundo dados fornecidos à nossa revista esta terça feira, dia 9, apenas 40% dos profissionais do Centro Hospitalar Universitário do Porto tinham as duas doses administradas. São 3.395 profissionais de um universo de 8.431. Sem qualquer dose há 4.800 profissionais do Centro Hospitalar Universitário do Porto (57%). O hospital diz que os dados são de dia 1 de fevereiro.



Para terminar a zona do Grande Porto, o Centro Hospitalar V.N. Gaia/Espinho está mais adiantado. 73% dos profissionais estão vacinados (são 2.803 pessoas), 6% (238) aguardam a segunda dose e 21% (780 profissionais) não têm qualquer dose da vacina.