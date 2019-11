Cartaz na manifestação

A faixa que liderava a manifestação dos polícias

Ventura e o megafone estragado

Fora da Lei, de Bezegol, ouvia-se através dos altifalantes de um carro do sindicato enquanto a manifestação desta quinta-feira em Lisboa, organizada por sindicatos da GNR e da PSP, não arrancava. À frente do Novo Banco, ouvia-se "Andam-nos a tentar enganar", entre vuvuzelas, apitos e o primeiro grito de ordem: "Zero! Zero! Zero!".Mais de metade dos 13 mil manifestantes tinha vestida uma t-shirt branca ou uma sweatshirt preta alusiva ao Movimento Zero. "Tolerância Zero" foi o mote do protesto que juntou polícias, guardas, mas também bombeiros sapadores e civis, alguns, com filhos na polícia.Maria Emília Teixeira, de 57 anos, dizia estar no Marquês de Pombal pelo seu filho, "que é PSP". "Eles têm um salário de 789 euros, são deslocados – no caso do meu filho ele vivia no Porto, e vem para Lisboa. E estão cá doze anos a ter que pagar habitação, a ter que pagar tudo, todos os custos, viagens... É preciso aumentarem os salários e darem-lhes melhores condições", pede. Ao seu lado, Antonieta Marques, de 62 anos, elevava a voz enquanto relatava a história do seu filho, deslocado do Porto para Condeixa "com uma filha de nove anos que nem vê crescer". "Se acontecer algo ao meu filho, o Estado tem que se ver comigo", promete.Um grupo de três bombeiros sapadores também marcava presença, com uma faixa. "Sou bombeiro há 23 anos. Achámos que devíamos fazer-nos representar por estarmos solidários e sentirmos a falta de respeito do Governo", explica Lourenço Rosário, 45 anos. Para o bombeiro, a medida mais urgente a tomar pelos governantes "é fazerem as malas e irem-se embora". A pouca distância, Carlos Clemente, cabo-mor da GNR de 53 anos, lamentava a falta de progressão nas carreiras e os pequenos salários.Às 14h50, a manifestação avançava finalmente, com Paulo Rodrigues, da ASPP/PSP e César Rodrigues, da APG/GNR a segurar a primeira faixa: "Exigimos respeito". Mais adiante, seguia o dispositivo de segurança de agentes da PSP a pé. Enchida a rua Braamcamp, ainda havia pessoas que não tinham saído da praça do Marquês.No cruzamento com a Rua do Vale do Pereiro, deu-se a primeira surpresa. Cinco idosos do Lar das Hortênsias esperavam os polícias em cadeiras de plástico, segurando cartazes de agradecimento. Cada grupo que passava quis cumprimentar os idosos e bater-lhes palmas – e muitos lhes deixaram t-shirts. "Era a única coisa que tinha para agradecer o gesto deles", explicou um agente da PSP, que lhes deu a sua camisola mas não se quis identificar, à. Houve ainda um momento de acordeão.Pelas 15h40 ouvia-se o hino nacional ao descer a Rua de São Bento. Fernando Freitas, polícia há 25 anos, caminhava entre os manifestantes. Veio de Guimarães às 7h30 para protestar. "Nós não colocamos grades ao cidadão. E o Governo recebe-nos com grades", lamenta, aludindo aos blocos de cimento e às grades colocadas na AR.À chegada ao Parlamento, dezenas de membros da Unidade Especial de Polícia (UEP) aguardavam o protesto. Junto às arcadas, em duas linhas na escadaria, e nas laterais, calmos e de capacete na mão, surpreenderam os colegas do outro lado da barricada. "O único serviço público com quadros cheios é o da AR", lamentava um elemento da organização do protesto, da PSP. "Tenho 22 anos de serviço. Desde 2010 que estou à espera de progredir na carreira. Isto estão é a proteger a polícia dos gatunos lá dentro." Enquanto os manifestantes entravam, uns de chapéu onde se lia "Make America Great Again", outros com t-shirts de Che Guevara, os organizadores deram as mãos perante as grades.Às 16h58 so tinham saído da AR dois deputados: Telmo Correia, do CDS, e André Ventura, do Chega. Correia foi insultado após ter falado com os dirigentes da APG e ASPP, por um manifestante que lhe tentou tocar: "Gatuno", "Vai-te embora", ouviu-se. Já André Ventura teve direito a subir a um bloco de cimento. Depois de lutar com um megafone estragado, foi até à carrinha da organização e discursou. "Mostrámos que a polícia unida jamais será vencida", afirmou. "Ventura, amigo, a polícia está contigo", e "Nós só queremos o Ventura no poder" foram palavras de ordem.O discurso do deputado do Chega mereceu críticas de César Nogueira, presidente da APG/GNR. "Ventura não devia ter feito o discurso que fez, percebo que está no início da vida de deputado e que não saiba como estas coisas funcionam, foi um bocado aproveitamento político da parte dele, foi, não concordamos mas está feito, já passou", afirmou, lembrando que o protesto foi visitado por representações do PCP, CDS, e Iniciativa Liberal. "André Ventura com o empolgar de alguns manifestantes sentiu que devia discursar. Não o devia ter feito, como político eu sei que ainda esta no inicio mas deveria saber que não o devia fazer, principalmente numa manifestação de policias que devemos ser apartidários."Para Paulo Rodrigues, dirigente da ASPP, só disse que Ventura tinha pedido para discursar, e os outros deputados não. "O importante é que os deputados apoiem a nossa causa", desvalorizou. "O protesto demonstrou a união que existe entre os profissionais e que o Governo tem que alterar a atitude tomada para a resolução dos problemas."Antes de Ventura aparecer, ouviu-se o discurso subscrito pela organização do protesto, com pedidos a António Costa. "A AR aprovou com larga maioria o subsídio de risco em janeiro de 2018. Respeite a AR senhor primeiro-ministro. Está aprovado no estatuto da PSP que a pré-aposentação, se os polícias desejarem, podem sair aos 55 anos de idade. Senhor primeiro-ministro, não volte a enganar os polícias", exigiram.No fim, prometeu-se novo protesto a 21 de janeiro, caso as reivindicações dos agentes da PSP e guardas da GNR não sejam cumpridas. Apesar de no Facebook, o Movimento Zero ter sugerido levar sacos-cama e velas, às 17h15 deu-se a manifestação como encerrada, com o entoar do hino de mão levantada, fazendo o símbolo do "zero", e uma salva de palmas para os agentes que protegiam a AR. "Parecia que a polícia esperava que lhes fôssemos bater", afirmou um manifestante. Às 18 horas, partiam os autocarros.Conforme o sol caía, trocaram-se cumprimentos entre os dois lados e viram-se os primeiros sorrisos do lado dos UEP. "Força. Bom serviço", desejou um manifestante com a t-shirt do Movimento Zero a um colega que guardava a AR. "És o mais lindo daí", atirou outro.Às 17h53, o dispositivo de segurança da AR, desmobilizou em massa para dentro das longas linhas de carrinhas que ladeavam o edifício. Do outro lado, restavam poucos manifestantes. "Esperamos não estar cá dia 21 de janeiro, era sinal de que as nossas reivindicações foram atendidas. Caso não, estaremos cá", sentenciou César Nogueira.