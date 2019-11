Todos os deputados vão ter um computador portátil novo comprado pela Assembleia da República, segundo se pode constatar no contrato assinado a 21 de outubro. A encomenda dos 242 portáteis (alguns aparelhos vão para as Comissões Permanentes) custou 287.242 euros (€1.187 cada aparelho). Marca: Lenovo T490. No dia seguinte, a PSP comprou 576 computadores Lenovo M710SFF por 348.572 euros (€605 cada aparelho).





50 cadeiras giratórias" por 8.856 euros (€177,12 cada).

A Assembleia da República comprou ainda 70 cadeiras para "grupos parlamentares e serviços" num valor total de 28.088,28 euros. E a Presidência do Conselho de Ministros assinou a 5 de novembro (uma semana depois de ter tomado posse) um contrato para a aquisição de "