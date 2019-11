A carregar o vídeo ...

Esta quinta-feira, um dos gritos de ordem que mais se ouviu na manifestação dos polícias foi "Zero! Zero! Zero!", numa alusão ao Movimento Zero e ao mote do protesto, "Tolerância Zero". Enquanto gritavam e cantaram o hino, muitos manifestantes acompanharam a voz com um símbolo formado pelo dedo indicador a tocar no polegar e os três dedos esticados, como pode ver no vídeo captado pela. Mas será este gesto um símbolo da extrema-direita?Em setembro, a Liga Antidifamação (ADL) dos EUA, um grupo de combate ao antissemitismo e ao ódio, incluiu o gesto na sua lista de gestos racistas . Contudo, alerta para " a particular cautela" na sua avaliação. Está a ser usado por algumas pessoas como "uma expressão sincera de supremacia branca", relata a ADL."Hoje em dia, numa utilização que remonta pelo menos à Grã-Bretanha do século XVII, comummente indica compreensão, consentimento, aprovação ou bem-estar. Desde o início do século XIX, o gesto tornou-se cada vez mais associado à palavra ‘ok’", lê-se na definição.No entanto, em 2017 a Internet mudou-lhe o sentido. No fórum online 4Chan – que não é moderado e esteve ligado a tiroteios em massa – os utilizadores esforçaram-se em subverter o gesto, indicando que existia um sentido oculto. Insistiram que os dedos representavam as letras WP, referentes a White Power – ou poder branco, relacionado com a supremacia branca.Durante o seu julgamento, o homicida de 51 pessoas nos atentados de Christchurch, em março de 2019, usou este gesto.Agora, o símbolo integra-se na lista da ADL ao lado da cruz suástica e da cruz em chamas do KKK (Ku Klux Klan, organização terrorista responsável pela morte de vários negros nos EUA)."Mesmo enquanto os extremistas continuam a usar símbolos que podem ter anos ou décadas de existência, também criam ovos símbolos, memes e slogans para expressar os seus sentimentos odiosos", afirmou à BBC Jonathan Greenblatt, líder da ADL.A ADL relata ainda que nas culturas budista e hindu, o gesto simboliza a perfeição interior.