Um polícia que faça as suas patrulhas nas ruas de Lisboa num carro ou numa carrinha trabalha oito horas por dia, durante seis dias seguidos, folgando outros quatro. Já um polícia que faça essas patrulhas a pé trabalha apenas seis horas, mas durante oito dias e folga apenas dois. Esta diferença está consagrada na lei, mas há em Portugal várias direcções policiais que decidiram dar aos seus agentes idênticos, quer patrulhem apeados, quer o façam em veículos automóveis. A Associação Sindical dos Profissionais da PSP (ASPP/PSP) pretenda que os polícias que atuem a pé em Lisboa tenham acesso a direitos iguais aos dos restantes colegas e organizou uma concentração esta terça-feira para reivindicar isso mesmo.A concentração vai decorrer em frente ao Comando Metropolitano de Lisboa da PSP onde a principal reivindicação é um horário de trabalho de oito horas diárias para todos os agentes que façam "serviços de carácter operacional", explicou o dirigente sindical Rui Coelho à. De acordo com o documento da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) esta estrutura está desde o início do ano a tentar reivindicar, junto do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis), "a discussão de um horário de trabalho diário de 8 horas nos serviços de carácter operacional".Atualmente os polícias trabalham em blocos de dez dias. Os PSP que patrulham em carrinhas e carros trabalham seis dias seguidos e folgam durante quatro. Já os agentes que trabalham a pé trabalham também em blocos de dez dias: oito em que trabalham por seis horas por dia e folgam durante os outros dois dias.O representante da ASPP/PSP encarregue desta concentração Rui Coelho lembra que os agentes a pé fazem o mesmo trabalho: "Eles desempenham exatamente as mesmas funções que é responder às questões dos cidadãos que precisam de ajuda de alguma forma", diz à SÁBADO, reforçando que o sindicato "não reivindica menos horas de trabalho, reclama sim um horário justo e uniforme" para as diferentes patrulhas.Mas o que dita esta diferença? Um despacho que definiu que as patrulhas devem ter direitos diferentes consoante o meio de locução. "O COMETLIS é intransigente baseado nesse mesmo despacho que não contempla esse trabalho de oito horas para as patrulhas apeadas", queixa-se Rui Coelho, acrescentando: "Não se percebe porquê. As coisas evoluem e as coisas mudam. Coimbra, Porto e Faro, apesar da norma interna, mostraram abertura e perceberam que se calhar não fazia sentido esta diferença, que o que estava escrito não fazia diferença". No entanto, o comando lisboeta manteve-se firme na adoção daquele despacho.Rui Coelho lembra que os horários de oito horas são muito melhores para os agentes tanto a nível profissional como pessoal. "Com seis dias seguidos de trabalho e quatro de folga, os agentes podem usar essas folgas para voltar às terras e resolver os seus assuntos pessoais- Porque cerca de 80% dos agentes a operar em Lisboa nem são de cá. Têm as famílias fora. E com apenas duas folgas de oito em oito dias só conseguem ter um fim-de-semana em família uma vez a cada dois meses. "O sindicato lembra ainda que esta medida não tem implicações apenas na vida pessoal dos agentes, mas também na gestão de recursos: muitas vezes torna-se difícil organizar as escalas devido às folgas desirmandas entre polícias. Para além de que os que folgam menos dias têm menos dias para descansar tanto fisica como psicologicamente.Rui Coelho espera que se reúnam entre 200 e 300 operacionais frente ao COMETLIS, esta terça-feira.