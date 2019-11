O ministro das Finanças, Mário Centeno, negou um aumento de 80 milhões de euros no orçamento do Ministério da Administração Interna, pedido por Eduardo Cabrita para fazer face às reivindicações de polícias e evitar o aproveitamento da insatisfação dos agentes para o crescimento de grupos como o Movimento Zero.

De acordo com o Público, Cabrita precisa de mais cerca de 80 milhões para 2020, em relação à fatia destinada no Orçamento de Estado de 2019 mas Centeno apenas prevê um aumento de 16 milhões no orçamento – correspondente à regra de 1% de aumento para cada ministério.

Esta terça-feira, foi noticiado pelo Jornal de Notícias que o Ministério das Finanças havia impedido a incorporação de 200 militares na GNR prometidos pelo ministro da Administração Interna em maio deste ano.