"Rei dos Frangos" diz-se "tranquilo"

José António dos Santos deixou elogios à polícia por "ter sido bem tratado" e garantiu que se sente "tranquilo" com a "operação Cartão Vermelho".

José António dos Santos, mais conhecido como 'rei dos frangos', falou pela primeira vez após ter sido detido no âmbito da operação Cartão Vermelho. À SIC, o empresário foi parco em palavras e garantiu que se sente "tranquilo".





"Sinto-me bem, completamente tranquilo. Até faço um elogio à polícia. Em que sentido? Ter sido bem tratado", referiu o maior acionista individual da SAD do Benfica e patrão do maior grupo agroalimentar do país, a Valouro.Concretamente sobre o processo em que é arguido, José António dos Santos não quis alongar-se: "Está em segredo de justiça, não faço mais comentários."