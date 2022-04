A descida do imposto petrolífero avança em maio e vai custar 80 milhões de euros por ano. Governo apresentou 18 medidas para colmatar aumento do preço dos combustíveis e dos custos da energia.

Redução do ISP e apoio a famílias e empresas: todas as medidas para combater o aumento dos preços

O Governo anunciou as novas medidas para mitigar o aumento dos preços energéticos e dos alimentos esta segunda-feira de manhã. A ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, referiu que a redução dos preços da energia, dos combustíveis e dos custos de energia para as famílias estão entre as medidas propostas pelo Governo. Uma das medidas que terá maior efeito na carteira dos portugueses será a descida do imposto petrolífero que avança em maio para substitui Autovoucher e custa 80 milhões de euros por ano.