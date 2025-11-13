Sábado – Pense por si

Portugal

Recém-nascido encontrado morto em complexo de tratamentos de lixo em Coimbra

CM 10:03
Capa da Sábado Edição 11 a 17 de novembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 11 a 17 de novembro
As mais lidas

Caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária.

Um recém-nascido foi encontrado morto, na noite desta quarta-feira, no complexo de tratamento de lixos da ERSUC - Resíduos Sólidos do Centro, em Vil de Matos, Coimbra, confirmou o CM junto da GNR.

GNR de costas xx
GNR de costas xx

O alerta foi dado pelas 21h00.

O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária (PJ).

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Polícia Morte Coimbra
Investigação
Opinião Ver mais
Miriam Assor
Miriam Assor

Incompreensível

O jornalismo não alimenta isto ou aquilo só porque vende ou não vende. As redações distanciam-se completamente de uma registadora. A igreja, logicamente, isenta-se de alimentar algo que lhe é prejudicial.

Ricardo Borges de Castro
Ricardo Borges de Castro
Visto de Bruxelas

A ilusão da carreira certa

Num mundo onde muitas das profissões do futuro ainda nem existem, e em que a ideia de “curso com saída” perdeu sentido face à rapidez com que tudo muda, uma carreira só é verdadeiramente bem-sucedida quando está alinhada com a identidade, os valores e as motivações de cada um.

Menu shortcuts

Recém-nascido encontrado morto em complexo de tratamentos de lixo em Coimbra