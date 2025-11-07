PJ pede ajuda à população para encontrar pais de bebé encontrado morto no lixo em Cascais

O alerta surge mais de um ano depois da descoberta do corpo da criança.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.

A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail

A Polícia Judiciária pediu esta sexta-feira ajuda à população da Grande Lisboa com informações que permitam encontrar os pais de um bebé encontrado morto em agosto de 2024 numa empresa de tratamento de resíduos sólidos em Cascais.



PJ procura pais de bebé encontrado morto e pede ajuda à população Ricardo Ponte

O alerta da Polícia Judiciária (PJ), que diz estar a investigar o "homicídio e profanação de um cadáver bebé não identificado", surge mais de um ano depois da descoberta do corpo do bebé, em 1 de agosto de 2024, pelas 13:07.

O cadáver, de um bebé do sexo masculino e com ascendência africana, foi encontrado na estação de tratamento de papelão da Tratolixo, empresa intermunicipal de tratamento de resíduos em Trajouce, Cascais.

"O cadáver do bebé de termo [parto feito no momento ideal] apresentava lesões traumáticas cranioencefálicas graves, as quais resultaram na sua morte", indicou a PJ, acrescentando que junto ao corpo foi encontrada "uma peruca de cabelo postiço de cor preta".

Dada a "gravidade dos factos praticados", a PJ pede à população da Área Metropolitana de Lisboa que entre em contacto com o piquete daquela autoridade judiciária através do telefone 211 967 222 ou do 'email' chefepiquetelx@pj.pt, "caso tenha conhecimento de algum facto que possa auxiliar a investigação a localizar os pais deste bebé".