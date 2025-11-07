O alerta surge mais de um ano depois da descoberta do corpo da criança.
A Polícia Judiciária pediu esta sexta-feira ajuda à população da Grande Lisboa com informações que permitam encontrar os pais de um bebé encontrado morto em agosto de 2024 numa empresa de tratamento de resíduos sólidos em Cascais.
PJ procura pais de bebé encontrado morto e pede ajuda à populaçãoRicardo Ponte
O alerta da Polícia Judiciária (PJ), que diz estar a investigar o "homicídio e profanação de um cadáver bebé não identificado", surge mais de um ano depois da descoberta do corpo do bebé, em 1 de agosto de 2024, pelas 13:07.
O cadáver, de um bebé do sexo masculino e com ascendência africana, foi encontrado na estação de tratamento de papelão da Tratolixo, empresa intermunicipal de tratamento de resíduos em Trajouce, Cascais.
"O cadáver do bebé de termo [parto feito no momento ideal] apresentava lesões traumáticas cranioencefálicas graves, as quais resultaram na sua morte", indicou a PJ, acrescentando que junto ao corpo foi encontrada "uma peruca de cabelo postiço de cor preta".
Dada a "gravidade dos factos praticados", a PJ pede à população da Área Metropolitana de Lisboa que entre em contacto com o piquete daquela autoridade judiciária através do telefone 211 967 222 ou do 'email' chefepiquetelx@pj.pt, "caso tenha conhecimento de algum facto que possa auxiliar a investigação a localizar os pais deste bebé".
PJ pede ajuda à população para encontrar pais de bebé encontrado morto no lixo em Cascais
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui ,
para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana. Boas leituras!
Importa que o Governo dê agora um sinal claro, concreto e visível, de que avançará rapidamente com um modelo de assessoria sólido, estável e devidamente dimensionado, para todos os tribunais portugueses, em ambas as jurisdições.
O regresso de Ventura ao modo agressivo não é um episódio. É pensado e planeado e é o trilho de sobrevivência e eventual crescimento numa travessia que pode ser mais longa do que o antecipado. E que o desejado. Por isso, vai invocar muitos salazares até lá.