O que leva uma mãe ou pai a esquecer-se de um filho?

"As pessoas andam exaustas", declara Bárbara Ramos Dias, a psicóloga que em abril publicou o Guia de Cabeceira para Pais Desesperados, onde dá conta precisamente desse problema, que nota que tem vindo a crescer, atingindo níveis inéditos desde o início da pandemia.



"Há um aumento de 200 por cento nos pedidos de ajuda, especialmente de pais e mães, em situações de burnout, com consequências graves para a sua saúde mental e não só, também para aqueles que os rodeiam", afirma.



Ao stress gerado pelo medo associado à pandemia, juntam-se outras questões: "É a parte financeira, que cria muita preocupação, mas também o ter de estar em casa 24 horas com os filhos, o que não acontecia e é muito cansativo, ainda por cima muitas vezes tendo de trabalhar ao mesmo tempo."