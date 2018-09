O "Chega" já começou a reunir assinaturas para a convocação de um congresso extraordinário dos sociais-democratas, com vista a destituir o presidente do PSD.

Arrancou esta quinta-feira o "Movimento Chega", criado pelo social-democrata André Ventura para destituir Rui Rio da liderança do partido. À SÁBADO, o autarca da Câmara Municipal de Loures contou que o objectivo é reunir as 2500 assinaturas necessárias e "levar o documento às estruturas nacionais do PSD" para a convocação de um congresso extraordinário dos sociais-democratas.



O "Chega" foi anunciado no fim de semana passado e ficou esta quinta-feira disponível online, em www.chega.pt , incluindo um espaço para a recolha das assinaturas requeridas. Mas tal poderá nem ser preciso, visto que André Ventura, como membro do Conselho Nacional do PSD, poderá apresentar uma moção de censura no partido.



A iniciativa conta com o mote "Junta-te a nós. Pede um Congresso" e, na sua carta de princípios, refere que "o PSD de Rui Rio tornou-se um híbrido, uma espécie de força política neutral, desligada dos grandes valores do centro-direita português e, por isso, onde fazer aproximações políticas ao PCP ou ao Bloco de Esquerda se tornou tão natural como defender o rigor orçamental, mais segurança ou melhor saúde para os portugueses".



"A direcção de Rui Rio tornou-se num dos principais problemas do PSD e a desfiliação de militantes históricos, ex-ministros e antigos dirigentes partidários é sintomática disso mesmo. É urgente, por isso, encontrar uma nova liderança que retorne ao caminho próprio e natural do PSD antes de qualquer sujeição a novos actos eleitorais", afirma o movimento.



Na mesma carta, Ventura refere que "chega de guerrilhas e ameaças internas", "chega de indefinição ideológica", "chega de politicamente correcto" e "chega de ser a muleta do PS". O autarca considera o movimento "um passo fundamental para recentrar o partido no trilho do seu espaço político natural e para reconquistar os militantes e simpatizantes antes dos importantíssimos actos eleitorais de 2019".



Quanto ao movimento poder não chegar ao número de assinaturas desejadas, Ventura afirmou à SÁBADO que não quer acreditar nessa situação. O autarca pronunciou-se ainda sobre uma possível saída do PSD, podendo juntar-se ao novo partido de Pedro Santana Lopes, Aliança!: "Devemos esgotar primeiro todas as possibilidades para destituir Rui Rio" da liderança do PSD, classificando-a de "extremista" e "autoritária".