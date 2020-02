Gerente do BIC ajudou grupo a esvaziar conta de general angolano Ndalu

O general António França "Ndalu", antigo ministro de Angola e ex-jogador do Sporting, foi burlado em cerca de 110 mil euros por grupo que tinha cumplicidade de gestor bancário do banco BIC - antigo Eurobic - da Maia. De acordo com o Jornal de Notícias , o grupo sacou, ao todo, 160 mil euros de quatro contas, burlando outros três cidadãos angolanos.Depois de desmantelado pela Polícia Judiciária em janeiro do ano passado, suspeitos começam agora a ser julgados no Tribunal de Lisboa por crimes de burla qualificada, associação criminosa, branqueamento de capitais, falsificação de documentos, violeção de segredo agravado e acesso ilegítimo.