Isabel dos Santos negoceia devolução de dinheiro a Angola

Isabel dos Santos está disponível para negociar com Angola o levantamento do arresto dos seus bens, confirmou fonte ligada à filha do ex-presidente de Angola. Segundo o Expresso, os advogados da empresária já iniciaram conversações com a Procuradoria-Geral da República de Angola para tentarem alcançar um acordo.





O acordo pressupõe uma "devolução de dinheiro ao Estado angolano como contrapartida para o fim do arresto de contas e bens", explica o jornal.