Queda de árvore condiciona circulação da Fertagus entre Setúbal e Palmela

A circulação ferroviária da Fertagus está condicionada desde as 20:30 de hoje entre as estações de Setúbal e do Pinhal Novo, em Palmela, devido à queda de uma árvore, segundo a empresa.

"Caiu uma árvore entre o Pinhal Novo e Penalva, em Palmela, e está tudo a circular em via única", disse à Lusa fonte da Fertagus.

Desta forma, adiantou, não está a ser possível cumprir o horário habitual, mas "na medida do possível", pelo que o serviço se encontra "mais demorado".

Aquando da ocorrência, cerca das 20:30, a ligação ferroviária entre Setúbal e Palmela chegou mesmo a estar suspensa, mas às 21:20 foi retomada de forma condicionada.

Segundo a empresa, ainda não há previsão de quando o serviço voltará à normalidade.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, desde que foi acionado o alerta da Proteção Civil, às 15:00 de quarta-feira, já se registaram 160 ocorrências relacionadas com o mau tempo no distrito.

A mesma fonte acrescentou que a morte de um condutor de um veículo pesado, no Montijo, e o desalojamento de nove pessoas, em Almada, ambos causados por queda de árvores, foram os incidentes mais graves ocorridos no distrito de Setúbal até cerca das 18:00.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) estendeu o aviso vermelho emitido para os distritos de Viseu, Guarda, Castelo Branco, Coimbra e Aveiro até às 03:00 de sexta-feira devido à previsão de rajadas de vento fortes.

Segundo o IPMA, as rajadas de vento podem mesmo atingir os 140 quilómetros/hora nas terras altas.

O aviso vermelho emitido para os distritos de Aveiro, Braga, Porto, Vila Real e Braga devido à chuva forte e persistente caiu às 21:00 de hoje.

Sob aviso laranja para precipitação, vento ou agitação marítima, que vigoram em diferentes períodos até sábado, vão estar os distritos de Bragança, Viseu, Évora, Porto, Guarda, Faro, Vila Real, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Coimbra, Portalegre e Braga.

De acordo com o IPMA, a intensidade do vento vai diminuir durante a madrugada de sexta-feira, mas a chuva vai persistir, devido aos efeitos da depressão Elsa.