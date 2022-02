Portugal em seca grave. Especialistas culpam alterações climáticas

Ainda que seja demasiado cedo para prever qual será a severidade e quanto tempo durará a seca que se instalou em Portugal em novembro do ano passado, todos os cenários apontam para a mesma tendência nos próximos anos: temperaturas mais elevadas, menos precipitação, mais longos e intensos períodos de seca e maior risco de incêndio.



É o que diz Ricardo Deus, chefe da Divisão do Clima e Alterações Climáticas do IPMA - Instituto Português do Mar e da Atmosfera: "Ao longo das décadas recentes as secas têm-se vindo a agravar e têm sido mais extensas - o que se preconiza com os cenários de clima futuros é que esta passe a ser uma característica do nosso País".





O dirigente do IPMA explica que entre os cenários do índice de seca meteorológica - suave, moderado ou gravoso -, "mediante a quantidade de precipitação prevista para o mês de fevereiro, o índice de seca estará no cenário mais gravoso", e deverá estender-se "por todo o território continental, mesmo nas regiões norte e litoral", tradicionalmente mais propensas à chuva e humidade.