Quatro polícias violentamente agredidos à porta de discoteca lisboeta

Um agente da PSP, de cerca de 30 anos, está internado em estado crítico após ter sido brutalmente espancado à porta de uma discoteca da avenida 24 de Julho, em Lisboa, na madrugada deste sábado, de acordo com o Correio da Manhã.





A vítima e mais três colegas, que estavam de folga como clientes no local, intervieram para travar uma desordem entre outros clientes e seguranças. Segundo fonte da PSP, o agente encontra-se no hospital de São José, em Lisboa, em situação crítica. Fonte sindical da PSP disse à agência Lusa que o polícia que está em estado crítico se encontra em coma, no Hospital de São José, em Lisboa.No comunicado emitido, o Comando Metropolitano de Lisboa refere que o incidente ocorreu de madrugada, pelas 6h30, "no exterior de um estabelecimento de diversão noturna, na avenida 24 de julho", tendo começado com agressões mútuas entre vários cidadãos.