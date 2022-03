O MAI quer afastar suspeitas de conflito de interesse no concurso público para a operação do SIRESP e garantir que não há ilegalidades a envolver o processo.

Governo afasta consultor do MAI no tema do SIRESP e pede investigação ao MP

O Governo quer evitar sobressaltos no concurso público internacional para os novos contratos do Sistema Integrado das Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP), a rede de comunicações de emergência do Estado, e, para tal, a ministra da Administração Interna, Francisca Van Dunem, ordenou a substituição de um consultor que estava a trabalhar com o MAI desde 2018 para as questões tecnológicas desse sistema, avança o Diário de Notícias.







Francisca Van Dunem

De acordo com o diário, foi ainda pedido ao Ministério Público que investigasse se existem algum ilícito criminal na contratação da empresa que indicou este consultor este consultor e que em 2021 fez contratos com o ministério no valor de mais de um milhão de euros.Hélder Santos, o consultor em causa, foi o diretor da Motorola em Portugal de julho de 2013 até abril de 2018 - período em que esta já era fornecedora do SIRESP -, ano em que se tornou consultor de "comunicações críticas" no ministério da Administração Interna.Esta decisão acontece na sequência de acusações de favorecimentos às empresas Altice e Motorola por causa do concurso para os novos contratos para o SIRESP.