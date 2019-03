Segundo a acusação dada como provada, citada na página eletrónica da Procuradoria do Porto, o arguido anunciou a venda, através das redes sociais, de diversos artigos, "com fotografias representativas, de modo a convencer terceiros da veracidade dos anúncios, levando-os a entregar-lhe dinheiro para pagamento, sem nunca possuir tais objetos e sem ter intenção de vender ou entregar qualquer deles".



Entre os artigos publicitados e cobrados, mas nunca entregues, contavam-se relógios, telemóveis, equipamentos informáticos, máquinas fotográficas e outros similares.



O tribunal declarou perdido a favor do Estado o montante global que o arguido obteve com a burla, "sem prejuízo do pagamento das indemnizações arbitradas aos ofendidos".



O acórdão foi proferido na quinta-feira e o arguido aguarda o trânsito em julgado da condenação sujeito à medida de coação de prisão preventiva em que se encontra.

