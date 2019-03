Cupertino

Para o MP, a atuação das irmãs foi uma "crueldade sem limites", a má relação de Rafaela Cupertino e o pai dos filhos "não justifica o crime" e o alegado estado de pânico de Inês Cupertino também não explica que "nada tenha feito" para impedir o ato criminoso.



As duas mulheres estavam em prisão preventiva no Estabelecimento Prisional de Tires desde 11 de abril, após o primeiro interrogatório judicial.



As gémeas acusadas do homicídio de uma recém-nascida, filha de uma delas, em abril de 2018, no Seixal, foram esta terça-feira condenadas a vários anos de prisão efetiva. Rafaela, a mãe, foi condenada a 18 anos e três meses de prisão e Inês, a tia, a 15 anos e três meses. Ministério Público (MP) defendeu, durante as alegações finais, realizadas em 14 de março, que as arguidas fossem condenadas em coautoria, pelos crimes de homicídio qualificado e profanação de cadáver, pedindo a pena máxima de 25 anos.