Quase 2 mil operacionais e 15 meios aéreos combatiam incêndios às 15h

O incêndio numa zona de mato em Vila Real, que deflagrou no sábado pelas 23h45 e que se mantém ativo, era o que mobilizava o maior número de meios de combate.

Mais de 1.900 operacionais, apoiados por 600 veículos e 15 meios aéreos, estavam esta segunda-feira, pelas 15h00, a combater incêndios rurais em Portugal continental, com destaque para os fogos em Vila Real e Celorico de Basto (Braga), segundo a Proteção Civil.



De acordo com informação disponível no ‘site’ da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o incêndio numa zona de mato em Vila Real, que deflagrou no sábado pelas 23h45 e que se mantém ativo, era o que mobilizava o maior número de meios de combate, com 425 operacionais, 143 meios terrestres e seis meios aéreos.

Destaca-se ainda o incêndio em Celorico de Basto, no distrito de Braga, que deflagrou no sábado pelas 18h20 e que se mantém ainda em curso, estando a ser combatido por 289 operacionais, apoiados por 98 veículos e dois meios aéreos, segundo a ANEPC.

Os fogos em Vila Real e em Celorico de Basto estavam, pelas 15h00 desta segunda-feira, nas ocorrências consideradas significativas, de acordo com a Proteção Civil, a que se juntam outros dois incêndios rurais, um em zona de mato em Arcos de Valdevez, no distrito de Viana do Castelo, que deflagrou no domingo às 20h13 e que continua ativo, estando a ser combatido por 53 operacionais, com 18 veículos e um meio aéreo.

O outro fogo nas ocorrências significativas é o de Ponte da Barca, no distrito de Viana do Castelo, que teve início há mais de uma semana – em 26 de julho às 21h47 - e que já se encontra dominado desde domingo, mas continua a mobilizar centenas de agentes da Proteção Civil, nomeadamente 364 operacionais e 122 meios terrestres, de acordo com a informação disponibilizada pela ANEPC.

Para a Proteção Civil, as ocorrências significativas são as que, cumulativamente, têm os critérios de: estado "em curso" (em evolução sem limitação de área) ou "em conclusão" (sem perigo de propagação), duração superior a três horas e mais de 15 meios de proteção e socorro envolvidos.

No total, pelas 15h00 de hoje, a ANEPC registava 48 incêndios rurais, que estavam a ser combatidos por 1.901 operacionais, apoiados por 600 veículos e 15 meios aéreos.

Portugal continental está desde domingo e até quinta-feira em situação de alerta, devido ao elevado risco de incêndio, anunciou no sábado a ministra da Administração Interna.

Os cinco distritos mais a norte de Portugal continental, designadamente Bragança, Porto, Vila Real, Viana do Castelo e Braga, estão hoje sob aviso vermelho, o mais elevado numa escala de três, devido à persistência de valores extremamente elevados da temperatura máxima, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso vermelho vai prolongar-se até às 18:00 de terça-feira, quando será substituído por aviso laranja (no caso de Vila Real e Bragança), e amarelo nos restantes casos.

Os restantes distritos de Portugal continental apresentam já aviso laranja até às 18:00 de terça-feira, com exceção de Beja que estará a amarelo e de Faro que volta a ser o único distrito do continente sem qualquer aviso.