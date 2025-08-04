Sábado – Pense por si

Portugal

Quase 2 mil operacionais e 15 meios aéreos combatiam incêndios às 15h

Lusa 04 de agosto de 2025 às 16:07
As mais lidas

O incêndio numa zona de mato em Vila Real, que deflagrou no sábado pelas 23h45 e que se mantém ativo, era o que mobilizava o maior número de meios de combate.

Mais de 1.900 operacionais, apoiados por 600 veículos e 15 meios aéreos, estavam esta segunda-feira, pelas 15h00, a combater incêndios rurais em Portugal continental, com destaque para os fogos em Vila Real e Celorico de Basto (Braga), segundo a Proteção Civil.

CMTV

De acordo com informação disponível no ‘site’ da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o incêndio numa zona de mato em Vila Real, que deflagrou no sábado pelas 23h45 e que se mantém ativo, era o que mobilizava o maior número de meios de combate, com 425 operacionais, 143 meios terrestres e seis meios aéreos.

Destaca-se ainda o incêndio em Celorico de Basto, no distrito de Braga, que deflagrou no sábado pelas 18h20 e que se mantém ainda em curso, estando a ser combatido por 289 operacionais, apoiados por 98 veículos e dois meios aéreos, segundo a ANEPC.

Os fogos em Vila Real e em Celorico de Basto estavam, pelas 15h00 desta segunda-feira, nas ocorrências consideradas significativas, de acordo com a Proteção Civil, a que se juntam outros dois incêndios rurais, um em zona de mato em Arcos de Valdevez, no distrito de Viana do Castelo, que deflagrou no domingo às 20h13 e que continua ativo, estando a ser combatido por 53 operacionais, com 18 veículos e um meio aéreo.

O outro fogo nas ocorrências significativas é o de Ponte da Barca, no distrito de Viana do Castelo, que teve início há mais de uma semana – em 26 de julho às 21h47 - e que já se encontra dominado desde domingo, mas continua a mobilizar centenas de agentes da Proteção Civil, nomeadamente 364 operacionais e 122 meios terrestres, de acordo com a informação disponibilizada pela ANEPC.

Para a Proteção Civil, as ocorrências significativas são as que, cumulativamente, têm os critérios de: estado "em curso" (em evolução sem limitação de área) ou "em conclusão" (sem perigo de propagação), duração superior a três horas e mais de 15 meios de proteção e socorro envolvidos.

No total, pelas 15h00 de hoje, a ANEPC registava 48 incêndios rurais, que estavam a ser combatidos por 1.901 operacionais, apoiados por 600 veículos e 15 meios aéreos.

Portugal continental está desde domingo e até quinta-feira em situação de alerta, devido ao elevado risco de incêndio, anunciou no sábado a ministra da Administração Interna.

Os cinco distritos mais a norte de Portugal continental, designadamente Bragança, Porto, Vila Real, Viana do Castelo e Braga, estão hoje sob aviso vermelho, o mais elevado numa escala de três, devido à persistência de valores extremamente elevados da temperatura máxima, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso vermelho vai prolongar-se até às 18:00 de terça-feira, quando será substituído por aviso laranja (no caso de Vila Real e Bragança), e amarelo nos restantes casos.

Os restantes distritos de Portugal continental apresentam já aviso laranja até às 18:00 de terça-feira, com exceção de Beja que estará a amarelo e de Faro que volta a ser o único distrito do continente sem qualquer aviso.

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos incêndios operacionais combate fogos vila real
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

Quase 2 mil operacionais e 15 meios aéreos combatiam incêndios às 15h