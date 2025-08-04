Proteção Civil registou 77 ocorrências até às 17h envolvendo 1.697 operacionais

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

A Proteção Civil registou desde a meia-noite e até às 17h00 desta segunda-feira 77 incêndios florestais e agrícolas, envolvendo 1.697 operacionais, 440 meios terrestres e 90 missões com meios aéreos, principalmente na região norte.



CMTV

De acordo com Bruno Borges, adjunto de operações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), "23 destas ocorrências tiveram início no período noturno".

"A zona mais afetada neste momento continua a ser a região norte, com maior número ignições, quer durante o dia, quer durante a noite", frisou Bruno Borges, no ‘briefing’ na sede da ANEPC, em Carnaxide (Oeiras), pelas 19h00.

Quatro ocorrências apresentam "maior preocupação", nos concelhos de Celorico de Basto (distrito de Braga), Arcos de Valdevez (Viana do Castelo) e Vila Real, empenhando 824 operacionais, 282 veículos e nove meios aéreos, adiantou.

Ainda segundo o adjunto de operações, já "entre as 17h30 e as 18h00 tiveram início oito novas ignições na sub-região do Tâmega e Sousa, com maior incidência em Celorico de Basto", existindo uma ocorrência que "preocupa na localidade de Ribas", onde se está a reforçar o teatro de operações.

Além das ocorrências em curso, a ANEPC regista o envolvimento ainda de 1.349 operacionais, 429 veículos e três meios aéreos em 55 ocorrências em resolução ou vigilância.

Nos teatros de operações, entre domingo e hoje, "foram registadas 35 ocorrências de emergência médica, das quais 21 foram resolvidas no terreno, "e 14 pessoas, entre bombeiros, civis, elementos da GNR e força especial de Proteção Civil tiveram que recorrer a unidade hospitalar", embora tratando-se de "feridos ligeiros".