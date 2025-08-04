Sábado – Pense por si

Portugal

Veículo dos bombeiros ardeu no combate ao fogo em Vila Real

Lusa 04 de agosto de 2025 às 17:33
A equipa de cinco elementos proveniente de Alcochete estava a combater o fogo quando o veículo florestal de combate a incêndios foi apanhado pelas chamas.

Uma viatura de combate a incêndios dos bombeiros ardeu esta segunda-feira, sem feridos, durante o combate ao incêndio que começou sábado em Sirarelhos, Vila Real, disse fonte da Proteção Civil.

A equipa de cinco elementos proveniente de Alcochete estava a combater o fogo, não tendo conseguido retirar o veículo florestal de combate a incêndios que foi apanhado pelas chamas, tendo-se os bombeiros colocado a salvo.

De acordo com a página daInternetda Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), estão mobilizados para esta ocorrência cerca de 456 operacionais e 150 viaturas e sete meios aéreos.

