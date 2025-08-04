Homem de 22 anos detido por suspeita de provocar quatro fogos em Mira

Os incêndios ocorridos em locais próximos de duas localidades do concelho de Mira, "destruíram aproximadamente quatro centenas de metros quadrados de mata".
Um homem, de 22 anos, foi detido no sábado por suspeita de ter provocado quatro incêndios florestais, em Mira, no distrito de Coimbra, revelou esta segunda-feira a Polícia Judiciária (PJ).
CMTV
Os incêndios, o primeiro no dia 31 de julho e os outros três no dia 01 de agosto, ocorridos em locais próximos de duas localidades do concelho de Mira, "destruíram aproximadamente quatro centenas de metros quadrados de mata", adiantou aquela força, num comunicado enviado hoje à agência Lusa.
Considerando a área, rica em acácias, pinheiros e eucaliptos, a ação não assumiu outras consequências "graças à pronta e eficaz intervenção dos Bombeiros Voluntários de Mira".
Segundo a PJ, os incêndios foram provocados através de um isqueiro, "quando o suspeito circulava de bicicleta nas ruas das aldeias da região, circundadas por povoamento florestal, contígua a zonas habitacionais".
Até ao momento, não é conhecida a motivação para a prática dos crimes, dois deles provocados ao início da tarde e outros dois durante a noite, adianta a Polícia Judiciária.
Presente a primeiro interrogatório judicial, o detido ficou em prisão preventiva, afirmou à agência Lusa fonte oficial da PJ.
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui ,
para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana. Boas leituras!
"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".