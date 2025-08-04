Homem de 22 anos detido por suspeita de provocar quatro fogos em Mira

Os incêndios ocorridos em locais próximos de duas localidades do concelho de Mira, "destruíram aproximadamente quatro centenas de metros quadrados de mata".

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Um homem, de 22 anos, foi detido no sábado por suspeita de ter provocado quatro incêndios florestais, em Mira, no distrito de Coimbra, revelou esta segunda-feira a Polícia Judiciária (PJ).



CMTV

Os incêndios, o primeiro no dia 31 de julho e os outros três no dia 01 de agosto, ocorridos em locais próximos de duas localidades do concelho de Mira, "destruíram aproximadamente quatro centenas de metros quadrados de mata", adiantou aquela força, num comunicado enviado hoje à agência Lusa.

Considerando a área, rica em acácias, pinheiros e eucaliptos, a ação não assumiu outras consequências "graças à pronta e eficaz intervenção dos Bombeiros Voluntários de Mira".

Segundo a PJ, os incêndios foram provocados através de um isqueiro, "quando o suspeito circulava de bicicleta nas ruas das aldeias da região, circundadas por povoamento florestal, contígua a zonas habitacionais".

Até ao momento, não é conhecida a motivação para a prática dos crimes, dois deles provocados ao início da tarde e outros dois durante a noite, adianta a Polícia Judiciária.

Presente a primeiro interrogatório judicial, o detido ficou em prisão preventiva, afirmou à agência Lusa fonte oficial da PJ.