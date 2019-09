As aulas nas universidades estão quase a começar e os preços para arrendar quartos continuam a aumentar. Em Lisboa, o valor médio de arrendamento no mês de agosto é já de 400 euros, uma subida de 7,6% em relação ao mesmo período de 2018, enquanto no Porto verificou-se uma subida não tão acentuada (5,6%), com um preço médio de 300 euros por quarto.









De acordo com a plataforma de alojamento Uniplaces, a zona mais procurada por estudantes é a de Arroios, onde o valor médio da renda de quarto privado em casa partilhada é de 379,31 euros. Outras das zonas mais requisitadas são Alameda e Entrecampos, com rendas médias de 416,1 e 422,9 euros respetivamente. Alcântara, Sete Rios e São Sebastião são as zonas de Lisboa menos procuradas por estudantes e têm uma renda média a rondar os 416 euros.No Porto, as zonas de Paranhos, Cedofeita e Bonfim são as mais procuradas pelos estudantes, com rendas entre os 297 e 312 euros. A Uniplaces coloca ainda a zona de Rio Tinto como mais cara para se estudar, com uma renda média de 338,94 euros.