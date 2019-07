Em oito dias foram 1.413 os candidatos que se inscreveram no Portal da Habitação para acederem a uma casa com renda acessível. O número contrasta com a oferta que, para já, se encontra disponível. Também na primeira semana foram 35 os proprietários que inscreveram os seus alojamentos.

Os números foram fornecidos esta terça-feira pelo Governo, na sequência de uma audição, no Parlamento, do ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos. Durante esta primeira semana, a plataforma do arrendamento acessível contabilizou ainda 21.831 visitas e conta já com 3.823 utilizadores registados.