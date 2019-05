apartamento T1 com móveis localizado em pleno coração do Chiado". As fotografias mostram uma cozinha equipada, sala de estar com vista sobre o Castelo de São Jorge, uma casa-de-banho e um quarto também mobilado. Para justificar o preço pedido, os anunciantes referem ainda as "boas áreas, excelentes acabamentos", o "ar-condicionado, janelas com vidros duplos em prédio com elevador, junto a uma vasta oferta de serviços e de comércio, restaurantes, lojas, etc.".

A casa em questão situa-se em Santa Maria Maior, Lisboa, e o anúncio está colocado no site ImoVirtual e foi "denunciado" pela página de Facebook Negócios de Sonho.A descrição do imobiliário refere que se trata de um "excelenteDe acordo com o "Relatório dos Preços Praticados" do Imovirtual, o arrendamento é 147% mais alto do que o preço comum naquela zona em que o aluguer fica pelos €1.699,29. O anúncio é da responsabilidade da agência Porta da Frente Christie's.