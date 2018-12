Nome do actual director do Departamento Central de Investigação e Acção Penal será proposto para Procurador Distrital de Lisboa à revelia da Procuradora-geral da República, Lucília Gago.

Está em curso uma pequena revolta no Conselho Superior do Ministério Público (CSMP). Na próxima semana, os conselheiros vão escolher o sucessor de Maria José Morgado na Procuradoria Distrital de Lisboa (PGDL). Tal como resulta da lei, a Procuradora-geral da República, Lucília Gago, apresentou três nomes. Porém, o escolhido poderá ser Amadeu Guerra, actual director do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), cujo nome, segundo apurou a SÁBADO, será proposto por um elevado número de membros do CSMP.



Há muito que Amadeu Guerra já tinha manifestado junto de Lucília Gago a sua vontade em sair da liderança do DCIAP - departamento que nos últimos anos investigou casos como a "Operação Marquês", "Vistos Gold", o desaparecimento das armas em Tancos, Operação Aquiles, Operação Fizz, casos de terrorismo, processo da EDP, processo Monte Branco e caso BES, entre outros -, argumentando com o facto de, nos últimos seis anos, ter realizado uma reforma do departamento, assim como ter tido resultados no combate à corrupção, que era o seu maior desafio. Amadeu Guerra alegou ainda desgaste pessoal, já que nos últimos anos poucos dias teve de férias, uma vez que se manteve a trabalhar com os procuradores nos processos, como foi no caso da Operação Marquês. "Ele chegava a trabalhar lado a lado com os procuradores, levando material para casa para continuar a despachar processos", confirmou à SÁBADO um procurador do DCIAP.



Porém, Lucília Gago terá feito saber a Amadeu Guerra que a sua intenção passava por reconduzi-lo à frente do DCIAP, pelo menos até ao fim da comissão de serviço, que termina em Março, já que, entre outros, até o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tem elogiado o trabalho do departamento. Após a última visita do Presidente da República ao DCIAP e questionado sobre a sua continuidade à frente do departamento, Amadeu Guerra começou por ser evasivo: "O anterior projecto de Estatuto do Ministério Público previa dois mandatos de três anos para o director do DCIAP, não renováveis, solução legislativa que tem a minha concordância. O meu futuro será, oportunamente, analisado com a senhora procuradora-geral da República, dr.ª Lucília Gago". Mais à frente, nas mesma declarações, já evidenciava vontade em sair: "O trabalho dos últimos seis anos foi muito extenuante, com investigações muito complexas e com elevada exposição pública, situação que exige uma dedicação constante, muitas vezes com prejuízo pessoal e familiar para todos os magistrados do DCIAP".



Com a responsável máxima do MP a fazer "finca pé" nos nomes a apresentar ao Conselho, vários conselheiros mobilizaram-se e na próxima reunião vão apresentar à votação o nome de Amadeu Guerra para PGDL. "É de inteira justiça. É um homem que deixou uma marca no Ministério Público, num cargo de grande desgaste pessoal e pode, noutro registo, continuar a melhorar o trabalho do MP", afirmou esta sexta-feira à SÁBADO um membro do CSMP.



O apoio à eleição de Amadeu Guerra contará, pelo que foi possível apurar, com votos de magistrados e de não magistrados, como os membros do CSMP eleitos pela Assembleia da República e os indicados pela ministra da Justiça.