Quais são as melhores escolas do País? SÁBADO revela ranking à meia-noite



Às 00h00, a SÁBADO revela o ranking interativo das melhores escolas do País, a partir dos dados divulgados todos os anos pelo Ministério da Educação. Descubra em que lugar fica a sua escola, considerando o desempenho dos alunos nos Exames Nacionais.





A ordenação é feita pela média das notas de todos os exames do Secundário (10º, 11º e 12º anos) realizados no último ano letivo, marcado pela pandemia de covid-19.A tabela inclui 627 escolas públicas e privadas de todo o País e as escolas portuguesas no estrangeiro, onde foram realizados mais de 30 Exames Nacionais. São também listadas as 13 escolas com menos de 30 provas.