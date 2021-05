Barreiro: Agência do Ambiente chumba projeto para a Quinta Braamcamp

O polémico projeto para a histórica Quinta Braamcamp, no Barreiro, pode afinal nunca sair do papel. A construção de 125 fogos e uma unidade hoteleira com 178 camas, proposta pela promotora Saint Germain, foi chumbada pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

"A APA considerou que o projeto não reunia condições para emissão de parecer favorável", diz à SÁBADO fonte oficial daquele organismo, sublinhando que o parecer emitido a 19 de fevereiro de 2021 é "vinculativo".

Em causa está o facto de os terrenos com uma vista única sobre Lisboa estarem parcialmente em zona de Reserva Ecológica Nacional, em domínio hídrico e em leito de cheia. De resto, para a emissão do parecer desfavorável pesou sobretudo o risco de inundações a que ficariam sujeitos os fogos previstos no PDM em vigor e autorizados pelo concurso lançado pela Câmara do Barreiro.