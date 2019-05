Maior parte das detenções estavam relacionadas com condução com taxa de álcool acima dos valores permitidos por lei. PSP apreendeu ainda 184 doses de cocaína e 315 de heroína.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve nas últimas 24 horas 85 pessoas em todo o país, sobretudo por condução com taxa de álcool acima dos valores permitidos por lei, foi hoje divulgado.



Em comunicado, a PSP sinaliza que foram detidas 21 pessoas por condução de veículo com taxa de álcool igual/superior a 1,2 gramas/litro, 10 por condução sem habilitação legal e 19 por tráfico de estupefacientes.



Foi também detida uma pessoa por violência doméstica, três por desobediência às autoridades, três por resistência e coação sobre funcionário, um por detenção ou tráfico de armas proibidas, dois por crimes contra a propriedade, sete por outros crimes e 18 por mandados de detenção.



No mesmo período, a PSP apreendeu 800 doses de cannabis, 184 de cocaína e 315 de heroína, três armas de fogo, duas armas brancas, 27 munições e seis viaturas.



Em matéria de sinistralidade rodoviária, a PSP registou um total de 142 acidentes, com 31 feridos ligeiros e um ferido grave.