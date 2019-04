Um civil e um agente da PSP precisaram de tratamento hospitalar. Ocorrência foi comunicada ao Ministério Público.

A PSP usou balas de borracha na Estrada Militar da Damaia, Amadora, após se ter deslocado ao local face a "várias reclamações para a Esquadra da área devido ao barulho excessivo de ruído de uma festa, na via pública e num café ali existente, com música em alto som e fogo-de-artifício".



Em comunicado, a PSP indica que "houve arremessos de vários objetos na direção dos elementos policiais, nomeadamente garrafas de vidro e pedras", o que levou ao uso de balas de borracha.



"Desta ação resultaram ferimentos num dos elementos policiais, que foi atingido num joelho por uma das pedras arremessadas, e que teve necessidade de ser transportado a unidade hospitalar para receber tratamento", indica a PSP. "Deu também entrada no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, um homem, com 27 anos de idade, o qual esclareceu que havia sido atingido com um bago de borracha disparado pelas forças de segurança quando o mesmo se encontrava numa festa na Estrada Militar da Damaia."



O Ministério Público foi informado do sucedido e a PSP vai apurar as circunstâncias do ocorrido.