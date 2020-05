A carregar o vídeo ...





De acordo com o mesmo relato, terá sido durante essa abordagem que cinco homens agrediram brutalmente o primo da vítima, que foi transportado para o hospital na sequência dos ferimentos infligidos. A mulher ficou "retira" no bairro onde tudo se passou e ligou para a família a "pedir socorro".



Já no bairro, a vítima mortal procurou "tirar satisfações" de um dos homens presentes. "O meu irmão foi a correr atrás dele, apareceu a família e o moço que já tinha a arma atirou barbaramente à queima-roupa contra o meu irmão. Mesmo com ele no chão, deram vários tiros", relatou, explicando que foi nesse momento que o pai interviu, sendo também atingido a tiro.



Já a irmã da vítima mortal, o pai está "em estado grave". "Estamos revoltados com o caso", disse, apelando a justiça e desmentindo que o caso estivesse ligado a possíveis problemas de tráfico de droga.



























O irmão do homem assassinado a tiro no