PSP detém homem e apreende mais de 3.800 doses de heroína

Um homem foi detido pela PSP do Barreiro, no distrito de Setúbal, no âmbito de uma investigação por tráfico de droga, tendo sido apreendidas mais de 3.800 doses de heroína e 238 de cocaína, foi hoje anunciado.



"No âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes, o suspeito foi intercetado em flagrante delito enquanto transacionava junto à sua residência", refere a PSP em comunicado, frisando que o detido tem 34 anos.



Após a detenção, foram realizadas duas buscas domiciliárias que culminaram com a apreensão 3.863 doses de heroína, 238 doses de cocaína, 108,5 gramas de produto de corte e 6.540 euros em dinheiro.



A PSP apreendeu ainda uma balança de precisão, um taco de basebol, vários artigos em ouro, um telemóvel e diversos utensílios usados para corte e embalamento do produto estupefaciente.



O detido vai ser presente a tribunal para a aplicação de medidas de coação.