PSP detém cinco pessoas por tráfico de droga na Baixa do Porto

Uma operação policial que terminou este sábado de madrugada, na baixa da cidade do Porto, resultou em cinco detenções, por tráfico droga, e na identificação de 23 pessoas, anunciou hoje a PSP.



A operação de prevenção criminal e combate ao tráfico de droga da PSP do Porto decorreu entre as 21h00 de sexta-feira e as 03h00 deste sábado, terminando com "cinco indivíduos detidos por tráfico de droga", na área da baixa da cidade do Porto, lê-se num comunicado de imprensa divulgado por aquela polícia.



A PSP apreendeu haxixe e cocaína suficientes para, respectivamente, cerca de 121 doses e oito doses individuais, e ainda 80 euros em dinheiro.



Durante a operação policial foram também identificadas "23 pessoas no âmbito do combate ao consumo e tráfico de droga", e foi levantado um auto de notícia também no âmbito do combate ao consumo e tráfico de drogas.