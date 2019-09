PSP de São Mamede de Infesta deverá reabrir à noite até dezembro

O presidente da Câmara de Matosinhos disse, esta segunda-feira, ter recebido garantias de que a esquadra da PSP de São Mamede de Infesta, encerrada ao público no período noturno, deverá reabrir até ao final do ano.Durante a reunião pública do executivo municipal, Luísa Salgueiro explicou, depois de ter questionado a tutela, que a esquadra está fechada ao público durante a noite, mas o patrulhamento em período noturno mantém-se."O que me explicaram é que fecharam as portas, mas continuam a fazer os patrulhamentos. A PSP não tem nenhum polícia na esquadra, mas sim nas ruas", contou a autarca.A esquadra da PSP de São Mamede de Infesta, em Matosinhos, distrito do Porto, encerrou desde meados de agosto o atendimento ao público no período noturno devido à falta de meios humanos, confirmou, na ocasião, o município. Abrange cerca de 41 mil residentes em São Mamede de Infesta e Leça do Balio.Apesar de entender haver escassez de meios e agentes policiais cada vez mais envelhecidos, Luísa Salgueiro considerou que o policiamento de proximidade contribui "decisivamente" para o aumento da tranquilidade e qualidade de vida das populações.Por isso, quer que esta situação seja resolvida o mais rápido possível, dado estar em causa a segurança dos cidadãos.A Lusa questionou o Ministério da Administração Interna para pedir um ponto de situação sobre esta matéria, mas não obteve resposta.No início do mês de agosto, a autarquia anunciou que as instalações da PSP de Matosinhos vão sofrer obras de requalificação e modernização que deverão arrancar no início de 2020, num investimento de 900 mil euros.A Câmara de Matosinhos fica responsável pelo processo administrativo de lançamento do concurso público para a empreitada, enquanto o financiamento será assegurado pela administração central.Adicionalmente, abriu concurso para 28 novos polícias municipais que estão prestes a entrar ao serviço, depois de um período de estágio.