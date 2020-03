A PSP de Lisboa deteve 32 pessoas desde sexta-feira, por crimes como condução sem carta, tráfico de droga ou na sequência de mandados de detenção.

Segundo o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, a polícia desencadeou várias operações entre as 09:00 de sexta-feira e as 09:00 de hoje que culminaram em 32 detenções, das quais 13 foram no âmbito de mandados de detenção, sete por condução sem habilitação legal e quatro por tráfico de droga.

O comunicado da PSP refere ainda três casos por furto, dois casos por resistência e coação, um por roubo e outro por desobediência.

As operações resultaram também na apreensão de uma arma branca e uma pistola e várias doses se estupefacientes: 14,54 doses de haxixe; 67 doses de cocaína, 5,90 doses de heroína e 47 gramas de outras drogas.