Este fim de semana arranca com boas notícias. Este sábado é esperada uma pequena subida das temperaturas máxima e mínima.

O dia será marcado por períodos de céu pouco nublado ou limpo e são esperados ventos geralmente fracos. De acordo com informações fornecidas pelo IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera), os termómetros vão atingir os 22 graus de temperatura máxima, nomeadamente em Faro.Em Lisboa, capital portuguesa, as temperaturas vão variar entre os 8 e os 19 graus. Já no Porto os termómetros oscilarão entre os 5 e os 16 graus.O distrito mais frio este sábado é Guarda, com temperaturas a variar entre os 1 e os 13 graus.